Рассказ служанки (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+55 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 1
- 18+55 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 2
- 18+47 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 3
- 18+46 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 4
- 18+43 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 5
- 18+51 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 6
- 18+46 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 7
- 18+50 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 8
- 18+46 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 9
- 18+55 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 10
Сюжет
Борьба против системы в религиозно-милитаристском государстве. Захватывающий сериал, основанный на бестселлере Маргарет Этвуд.
Действие происходит в Галааде, тоталитарном обществе, которое когда-то было частью США. Народ, переживший экологическую катастрофу, сталкивается с резким падением рождаемости. Немногих оставшихся в живых фертильных женщин лидеры превратили в сексуальных рабынь. Одна из них — Джун Осборн, служанка-суррогатная мать в семье одного из командоров военного режима. Несмотря на унизительную и бесправную роль, доставшуюся ей, девушка настроена выжить и найти дочь Ханну, которую у нее отняли.
Сможет ли Джун вырваться за рамки религиозного культа и суровой системы, не щадящей никого? Не пропустите уникальную антиутопию «Рассказ служанки» — сериал доступен в отличном качестве на Wink!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Фэнтези, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор