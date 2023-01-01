Рассказ служанки (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Борьба против системы в религиозно-милитаристском государстве. Захватывающий сериал, основанный на бестселлере Маргарет Этвуд.



Действие происходит в Галааде, тоталитарном обществе, которое когда-то было частью США. Народ, переживший экологическую катастрофу, сталкивается с резким падением рождаемости. Немногих оставшихся в живых фертильных женщин лидеры превратили в сексуальных рабынь. Одна из них — Джун Осборн, служанка-суррогатная мать в семье одного из командоров военного режима. Несмотря на унизительную и бесправную роль, доставшуюся ей, девушка настроена выжить и найти дочь Ханну, которую у нее отняли.



Сможет ли Джун вырваться за рамки религиозного культа и суровой системы, не щадящей никого? Не пропустите уникальную антиутопию «Рассказ служанки» — сериал доступен в отличном качестве на Wink!



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