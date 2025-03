Биография

О. Т. Фагбенли — британско-нигерийский актер, писатель и режиссер. Родился в Англии 22 января 1981 года. Известен по сериалам «Рассказ служанки», «Пять» и «В поиске». Фагбенли вырос в Лондоне в семье йоруба-нигерийца и британки. Среди его младших братьев актер и продюсер Лути Фагбенли, видеорежиссер и продюсер Дапс, а его сестра — игрок WNBA и олимпийская чемпионка Теми Фагбенли. В детстве Олатунде переехал с матерью в Испанию, где изучал саксофон и через год присоединился к South Coast Jazz Band, который гастролировал на Эдинбургском фестивале. Позже вернулся в Великобританию, где продолжил выступать в качестве музыканта в больших группах на арене Уэмбли и в Королевском Альберт-холле. В 14 лет Фагбенли начал играть в театре Ritual Theater Arts и получил главную роль в адаптации «Макбета» Уильяма Шекспира. Обучался в Королевской академии драматических искусств, но рано окончил ее, чтобы дебютировать в театре Royal Exchange в Манчестере. Фагбенли продолжил свои шекспировские роли в «Ромео и Джульетте». В 2008 году Олатунде помогал всемирно известному театральному режиссеру Питеру Бруку разработать международную постановку «Тьерно Бокар» в Париже. В 2012 году в Лондоне Фагбенли исполнил роль Слупианека в «Покорении Южного полюса» и снова получил признание критиков за свое выступление: TimeOut, The British Theater Guide, Spoonfed, Whatsonstage.com и отраслевой стандарт The Stage высоко оценили его выступление. Актер был номинирован на «Лучшее мужское выступление» на престижной церемонии Off West End Awards. Фагбенли привел свою труппу к получению престижной премии Оливье. Олатунде также снялся в фильме «Вторжение» с Джудом Лоу и Жюльет Бинош, сыграл ведущую роль в успешных фильмах «Торн». В 2019 году получил роль Мэйсона в фильме «Черная вдова» из кинематографической вселенной Marvel.