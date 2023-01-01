Мадлен Брюэр

Биография

Мадлен Кэтрин Брюэр — американская актриса. Родилась в Нью-Джерси 1 мая 1992 года. Известна по сериалу «Рассказ служанки», фильмам ужасов «Битва за Землю» и «Веб-камера». Брюэр выросла в городе Питман в семье актеров и музыкантов. Окончила Американскую музыкально-драматическую академию в Нью-Йорке. Мадлен начала начала свою карьеру после роли Триши Миллер в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона». В 2016 году снялась в эпизоде сериала «Черное зеркало», а в 2018 году исполнила главную героиню Элис/Лолу в психологическом фильме ужасов Netflix «Веб-камера». С 2017 года снималась в оригинальном сериале Hulu «Рассказ служанки». Три года подряд была номинирована на премию Гильдии актеров в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала».