Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Канада готова обсудить новый договор выдачи. Джун втайне от командора уговаривает миссис Лоуренс выйти на прогулку. На самом деле она хочет увидеться с дочерью. Эмили и Мойру арестовывают за сопротивление полицейским во время митинга.



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