Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
7-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Канада готова обсудить новый договор выдачи. Джун втайне от командора уговаривает миссис Лоуренс выйти на прогулку. На самом деле она хочет увидеться с дочерью. Эмили и Мойру арестовывают за сопротивление полицейским во время митинга.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»