Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 11
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
11-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Серена и Фред вновь сближаются во время путешествия, целью которого должно стать возвращение Николь. Марфы отказываются помогать Джун, но обещают ей не мешать осуществлять план по спасению детей. Командор Лоуренс с женой втайне от всех уезжает…

Сериал Рассказ служанки 3 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»