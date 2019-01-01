Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 12
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
12-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драма18+

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Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Официант Билли соглашается помочь с самолетом для детей, но нестабильное психическое состояние миссис Лоуренс грозит сорвать план. Фред с ужасом понимает, что Серена заранее все продумала и предала его ради дочери.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»