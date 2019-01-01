Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
6-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драмы18+

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Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Фред намерен устроить встречу с канадцами. Вместе с Сереной и Джун он приезжает в Вашингтон и останавливается в доме влиятельного командора, где живет сразу несколько детей и пугающе безмолвная служанка. Джун удается заключить соглашение с независимыми представителями Швейцарии…

Сериал Рассказ служанки 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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