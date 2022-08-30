В предпоследнем сезоне Джун готовится к последствиям организованного ей зверского убийства своего первого хозяина Фреда Уотерфорда – для нее самой и для служанок, которые ей в этом помогали. Обстановка в Галааде и соседних государствах продолжает накаляться – смотрите 5 сезон сериала «Рассказ служанки» онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать, к чему это приведет. Пятый сезон начинается там же, где закончился четвертый – Джун возвращается в дом Мойры и Люка, обнимает Николь и уезжает, чтобы встретить своих сообщниц в убийстве. Они готовы продолжать крестовый поход против элиты Галаада, но Джун отказывается – она намерена сдаться канадской полиции и понести наказание. Эмили отправляется мстить тетке Лидии, а Серена, жена покойного Уотерфорда, шокирована судьбой мужа. 5 сезон «Рассказа служанки» уже доступен на Wink.

