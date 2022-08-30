Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В предпоследнем сезоне Джун готовится к последствиям организованного ей зверского убийства своего первого хозяина Фреда Уотерфорда – для нее самой и для служанок, которые ей в этом помогали. Обстановка в Галааде и соседних государствах продолжает накаляться – смотрите 5 сезон сериала «Рассказ служанки» онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать, к чему это приведет. Пятый сезон начинается там же, где закончился четвертый – Джун возвращается в дом Мойры и Люка, обнимает Николь и уезжает, чтобы встретить своих сообщниц в убийстве. Они готовы продолжать крестовый поход против элиты Галаада, но Джун отказывается – она намерена сдаться канадской полиции и понести наказание. Эмили отправляется мстить тетке Лидии, а Серена, жена покойного Уотерфорда, шокирована судьбой мужа. 5 сезон «Рассказа служанки» уже доступен на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор