Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Командор Лоуренс возвращается за Джун, но она отказывается ехать вместе с ним без Ханны. Эмили с младенцем чудом удается добраться до Канады. После ссоры с мужем Серена сжигает дом, после чего Джу�н получает новое назначение.



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