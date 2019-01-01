Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
8-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драмы18+

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Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Джун старается отомстить Мэтьюевой и рассказывает на собрании о том, что девушка не хочет рожать ребенка. Роды одной из служанок заканчиваются трагически: ребенок рождается мертвым. Прошлая жизнь тетки Лидии раскрывается через флешбеки.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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