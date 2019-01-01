Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
2-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драмы18+

Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Тетка Лидия навещает Джун в доме командора Лоуренса. Джун помогает организовать побег одной из Марф, но беглянке приходится вернуться после нападения охранников. Эмили пытается привыкнуть к обычной жизни. В конце концов она решается позвонить своей жене.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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