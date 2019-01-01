Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 13
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
13-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Женщины нервничают из-за предстоящего побега. Одна из Марф приводит ребенка слишком рано, не дождавшись темноты, и ставит под угрозу весь план. Командор Лоуренс решает все отменить, но вооруженная пистолетом Джун не собирается отступать…

Сериал Рассказ служанки 3 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»