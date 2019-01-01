Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
3-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драма18+

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Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Ник приходит попрощаться с Джун, так как его отправляют на фронт в Чикаго. Он больше не в силах ей помочь. Серена гостит у матери и все глубже погружается в депрессию. Командор Лоуренс заставляет Джун сделать выбор, который идет вразрез с ее моральными ценностями.

Сериал Рассказ служанки 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»