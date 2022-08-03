Настало время мести: 4 сезон «Рассказа служанки», который можно посмотреть на Wink в хорошем качестве, покажет, как сильно ожесточилась главная героиня под влиянием галаадских порядков. В четвертом сезоне израненная Джун, организовавшая массовый побег детей в Канаду, попадает вместе с другими служанками в убежище, где действует одна из ячеек сопротивления. Там она показывает, что готова на крайние меры в своем стремлении дать отпор системе. Тем временем тетка Лидия после пыток объявляет Джун угрозой для самого существования Галаада. Смотрите 4 сезон сериала «Рассказ служанки» онлайн в сервисе Wink, чтобы увидеть трансформацию Джун в бескомпромиссную активистку, не боящуюся испачкаться в крови врагов.

