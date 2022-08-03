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Рассказ служанки
4-й сезон

Рассказ служанки (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

9.02021, The Handmaid's Tale 10 серий
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Настало время мести: 4 сезон «Рассказа служанки», который можно посмотреть на Wink в хорошем качестве, покажет, как сильно ожесточилась главная героиня под влиянием галаадских порядков. В четвертом сезоне израненная Джун, организовавшая массовый побег детей в Канаду, попадает вместе с другими служанками в убежище, где действует одна из ячеек сопротивления. Там она показывает, что готова на крайние меры в своем стремлении дать отпор системе. Тем временем тетка Лидия после пыток объявляет Джун угрозой для самого существования Галаада. Смотрите 4 сезон сериала «Рассказ служанки» онлайн в сервисе Wink, чтобы увидеть трансформацию Джун в бескомпромиссную активистку, не боящуюся испачкаться в крови врагов.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»