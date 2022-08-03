WinkСериалыРассказ служанки4-й сезон
Рассказ служанки (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн
9.02021, The Handmaid's Tale 10 серий
Фантастика, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Настало время мести: 4 сезон «Рассказа служанки», который можно посмотреть на Wink в хорошем качестве, покажет, как сильно ожесточилась главная героиня под влиянием галаадских порядков. В четвертом сезоне израненная Джун, организовавшая массовый побег детей в Канаду, попадает вместе с другими служанками в убежище, где действует одна из ячеек сопротивления. Там она показывает, что готова на крайние меры в своем стремлении дать отпор системе. Тем временем тетка Лидия после пыток объявляет Джун угрозой для самого существования Галаада. Смотрите 4 сезон сериала «Рассказ служанки» онлайн в сервисе Wink, чтобы увидеть трансформацию Джун в бескомпромиссную активистку, не боящуюся испачкаться в крови врагов.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор