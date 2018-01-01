Фильмы и сериалы про Москву
Я шагаю по Москве: коллекция фильмов и сериалов о российской столице.

Постер к фильму Москва слезам не верит 1979
9.7

Москва слезам не верит

1979, 142 мин
Постер к фильму Три тополя на Плющихе 1968
9.6

Три тополя на Плющихе

1968, 74 мин
Постер к фильму Нелюбовь 2017
8.2

Нелюбовь

2017, 121 мин
Постер к фильму Со мною вот что происходит 2012
8.2

Со мною вот что происходит

2012, 73 мин
Постер к фильму Олигарх 2002
8.9

Олигарх

2002, 122 мин
Постер к фильму Метро 2012
9.2

Метро

2012, 125 мин
Постер к фильму У людей так бывает 2023
8.8

У людей так бывает

2023, 94 мин
Постер к фильму Бумер 2003
9.5

Бумер

2003, 109 мин
Постер к фильму Француз 2019
8.3

Француз

2019, 123 мин
Постер к фильму ДухLess 2011
8.6

ДухLess

2011, 101 мин
Постер к фильму Хороший мальчик 2016
8.5

Хороший мальчик

2016, 91 мин
Постер к фильму Про Любовь 2015
7.9

Про Любовь

2015, 110 мин
Постер к фильму Москва, я терплю тебя 2016

Москва, я терплю тебя

2016, 92 мин
Постер к фильму Дыхание 2023
9.0

Дыхание

2023, 95 мин
Постер к фильму Москвы не бывает 2020
6.7

Москвы не бывает

2020, 97 мин
Постер к фильму Говорит Москва 1985
9.1

Говорит Москва

1985, 92 мин
Постер к фильму Выкрутасы 2010
9.4

Выкрутасы

2010, 96 мин
Постер к фильму Купи меня 2017
8.0

Купи меня

2017, 102 мин
Постер к фильму Девушка с косой 2017
8.0

Девушка с косой

2017, 85 мин
Постер к фильму Селфи 2017
8.0

Селфи

2017, 109 мин
Постер к фильму Москва — Лопушки 2014
8.7

Москва — Лопушки

2014, 91 мин
Постер к фильму Хандра 2019
6.6

Хандра

2019, 101 мин
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Постер к фильму Трезвый водитель 2018
8.6

Трезвый водитель

2018, 96 мин
Постер к фильму Джигалоу 2021
6.2

Джигалоу

2021, 87 мин
Постер к фильму Рассмеши меня 2023
5.1

Рассмеши меня

2023, 72 мин
Постер к фильму Мария. Спасти Москву 2021
8.5

Мария. Спасти Москву

2021, 107 мин
Постер к фильму Статус 2023
5.7

Статус

2023, 62 мин