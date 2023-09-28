Статус
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Статус

Фильм Статус (2023)

5.92023, Статус
Драма, Криминал62 мин18+
Парни из провинции приезжают в Москву в поисках лучшей жизни. Криминальная драма с рэперами Птахой и Нурминским

О фильме

Музыкальная драма о парне из провинциального города, который пытается устроить свою жизнь, переехав в столицу. Вернувшийся из армии Артем размышляет, что ему делать дальше. Тем временем его богатый друг Макс собирается открывать в Москве ночной клуб — у него уже есть все необходимые связи, а также договоренности с известными музыкантами. Макс предлагает Артему вести бизнес вместе, и тот приезжает в столицу, надеясь поднять свой статус. Вскоре Артем влюбляется в Кристину — девушку нечистого на руку предпринимателя. Парень пытается привлечь ее внимание, пока Макс разбирается с бандитами, положившими глаз на его клуб. Погрузиться в жестокий мир столичного бизнеса можно, если смотреть фильм «Статус» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
1.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Статус»