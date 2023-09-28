Музыкальная драма о парне из провинциального города, который пытается устроить свою жизнь, переехав в столицу. Вернувшийся из армии Артем размышляет, что ему делать дальше. Тем временем его богатый друг Макс собирается открывать в Москве ночной клуб — у него уже есть все необходимые связи, а также договоренности с известными музыкантами. Макс предлагает Артему вести бизнес вместе, и тот приезжает в столицу, надеясь поднять свой статус. Вскоре Артем влюбляется в Кристину — девушку нечистого на руку предпринимателя. Парень пытается привлечь ее внимание, пока Макс разбирается с бандитами, положившими глаз на его клуб. Погрузиться в жестокий мир столичного бизнеса можно, если смотреть фильм «Статус» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

