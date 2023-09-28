Фильм Статус (2023)
О фильме
Музыкальная драма о парне из провинциального города, который пытается устроить свою жизнь, переехав в столицу. Вернувшийся из армии Артем размышляет, что ему делать дальше. Тем временем его богатый друг Макс собирается открывать в Москве ночной клуб — у него уже есть все необходимые связи, а также договоренности с известными музыкантами. Макс предлагает Артему вести бизнес вместе, и тот приезжает в столицу, надеясь поднять свой статус. Вскоре Артем влюбляется в Кристину — девушку нечистого на руку предпринимателя. Парень пытается привлечь ее внимание, пока Макс разбирается с бандитами, положившими глаз на его клуб. Погрузиться в жестокий мир столичного бизнеса можно, если смотреть фильм «Статус» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Виталий
Белян
- Актёр
Виталий
Белян
- МСАктёр
Мирослав
Смирнов
- НАктёр
Нурминский
- СТАктёр
Семён
Трегубов
- БНАктёр
Богдан
Новиков
- ТГАктёр
Тимур
Гатиятуллин
- МБАктриса
Марина
Байда
- ТБАктриса
Татьяна
Белошапкина
- ОМАктриса
Оксана
Мирко
- ВКАктёр
Владислав
Кусков
- Сценарист
Виталий
Белян
- Продюсер
Виталий
Белян
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АЯКомпозитор
Александр
Яшинскас