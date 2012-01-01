Со мною вот что происходит (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.22012, Со мною вот что происходит
Драмы73 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
31 декабря. Московские пробки. Спешка без результатов, помощь, от которой никому не становится легче. Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь — а может, уже и прошла. О том, что было, и что теперь.
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Рейтинг
7.3 Ки�ноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Виктор
Шамиров
- АПАктриса
Александра
Петрова
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Маргарита
Шубина
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- АСАктёр
Александр
Синюков
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- Сценарист
Гоша
Куценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Гоша
Куценко
- Продюсер
Андрей
Новиков
- ЕППродюсер
Евгений
Пивоваров
- АКХудожница
Анна
Кудевич
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев