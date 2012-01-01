Со мною вот что происходит
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Со мною вот что происходит

Со мною вот что происходит (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.22012, Со мною вот что происходит
Драмы73 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

31 декабря. Московские пробки. Спешка без результатов, помощь, от которой никому не становится легче. Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь — а может, уже и прошла. О том, что было, и что теперь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Со мною вот что происходит»

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