Биография

Александра Петрова — российская актриса. Родилась в Москве 14 ноября 1996 года. Семья Александры напрямую связана с театральным творчеством. Дедушка и бабушка играли в театре на Таганке. Девушка училась в творческой школе Сергея Казарновского, где особое внимание уделялось театральному искусству и музыке. Дебют Александры Петровой состоялся в драме «Со мною вот что происходит», где актриса поразила зрителей тонкой, трепетной игрой, без намека на фальшь и наигранность. За эту роль она получила приз Юла Бриннера на МКФ «Меридианы Тихого». Также Александра снялась в детективном сериале «Двойной блюз». Партнерами по съемочной площадке выступили Гоша Куценко, Олеся Железняк, Сергей Горобченко.