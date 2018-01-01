Фильмы и сериалы про космос
Космос как предчувствие! Собрали в одной коллекции лучшие фильмы и сериалы о покорителях межзвездных пространств.
8.6
Космос. Поле ядерной битвы
2025, 58 мин
6.4
Миссия: Чужой
2024, 89 мин
Бесплатно
9.2
Гагарин. Второй виток вокруг Земли
2024, 41 мин
Бесплатно
7.9
Луна
2023, 124 мин
5.9
Космос. Смерть. Роботы
2023, 83 мин
8.0
Блуждающая земля 2
2023, 166 мин
8.1
Марс Экспресс
2023, 88 мин
9.4
Вызов
2023, 163 мин
7.5
Папа, не звезди
2023, 91 мин
6.8
Два билета на Марс
2022, 90 мин
8.7
Лунный человек
2022, 116 мин
9.3
Союз — Аполлон. Сила притяжения
2022, 50 мин
Бесплатно
7.2
Дальний космос
2021, 111 мин
7.7
Поколение вояджер
2020, 103 мин
7.6
Астронавт
2019, 93 мин
Бесплатно
7.2
Пришелец
2018, 87 мин
Бесплатно
7.0
Перспектива
2018, 95 мин
Бесплатно
5.9
Аниара: Космическая обитель
2018, 95 мин
6.3
За пределами Вселенной
2017, 88 мин
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
9.0
Космос между нами
2017, 115 мин
Бесплатно
8.0
Лунная афера
2015, 92 мин
Бесплатно
9.3
Гагарин. Первый в космосе
2013, 108 мин
7.9
Космические воины
2013, 89 мин
7.4
Аполлон 18
2011, 82 мин
Бесплатно
5.2
Любовь и космос
2011, 80 мин
Бесплатно
7.8
Космос как предчувствие
2005, 86 мин
Бесплатно
9.1
Так начиналась легенда
1976, 61 мин
Бесплатно