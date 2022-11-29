Любовь и космос (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
После потери связи с Землей, астронавт Ли Миллер остается без средств к существованию на орбите, в одиночестве на борту интернациональной космической станции. Время тикает, и система жизнеобеспечения постепенно истощается. Ли сражается, пытаясь сохранить здравомыслие — это самое простое, чтобы оставаться живым. Его миром становится одинокое существование в замкнутом пространстве, До тех пор пока он не сделал никому не известное открытие на борту корабля…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Музыка
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- УЮРежиссёр
Уильям
Юбэнк
- ГРАктёр
Ганнер
Райт
- КРАктёр
Кори
Ричардсон
- БХАктёр
Брэдли
Хорн
- НСАктриса
Нэнси
Стелл
- РЕАктёр
Роджер
Е. Фантер
- ДХАктёр
Джесси
Хотчкисс
- ТМАктёр
Трой
Миттляйдер
- БКАктёр
Брид
Кавени
- ЭЧАктриса
Эмбир
Чилдерс
- БЭАктёр
Б.
Энтони Коэн
- УЮСценарист
Уильям
Юбэнк
- ДФПродюсер
Дэн
Фигур
- НКПродюсер
Нат
Колбек
- КМХудожник
Кевин
Мейстрос
- СЧМонтажёр
Скотт
Честнат
- УЮОператор
Уильям
Юбэнк