После потери связи с Землей, астронавт Ли Миллер остается без средств к существованию на орбите, в одиночестве на борту интернациональной космической станции. Время тикает, и система жизнеобеспечения постепенно истощается. Ли сражается, пытаясь сохранить здравомыслие — это самое простое, чтобы оставаться живым. Его миром становится одинокое существование в замкнутом пространстве, До тех пор пока он не сделал никому не известное открытие на борту корабля…

