Любовь и космос
Wink
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Любовь и космос
5.22011, Love
Фантастика, Музыка80 мин18+

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Любовь и космос (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

После потери связи с Землей, астронавт Ли Миллер остается без средств к существованию на орбите, в одиночестве на борту интернациональной космической станции. Время тикает, и система жизнеобеспечения постепенно истощается. Ли сражается, пытаясь сохранить здравомыслие — это самое простое, чтобы оставаться живым. Его миром становится одинокое существование в замкнутом пространстве, До тех пор пока он не сделал никому не известное открытие на борту корабля…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Музыка
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb