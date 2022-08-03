Дальний космос (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Анна Кендрик, Тони Коллетт и звезда сериала «Остаться в живых» Дэниэл Дэ Ким в триллере о космическом путешествии, которое закончат не все. Научная экспедиция из трех человек отправилась в двухлетний полет с целью колонизировать Марс. Ресурсы корабля строго рассчитаны на капитана Марину Бернет, ученого Дэвида Кима и врача Зою Левинсон. Но внезапно команда увеличилась до четырех членов экипажа: инженер Майкл перед стартом случайно запер себя в техническом отсеке. На обратную дорогу топлива нет, а еды и кислорода на всех не хватит. И теперь, чтобы выжить, капитану корабля придется принимать тяжелые решения.
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джо
Пенна
- Актриса
Анна
Кендрик
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэ Ким
- ШААктёр
Шамир
Андерсон
- Актриса
Тони
Коллетт
- СМАктёр
Скотт
Мэнли
- Сценарист
Джо
Пенна
- РМСценарист
Райан
Моррисон
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- РММонтажёр
Райан
Моррисон
- КБОператор
Клеменс
Бекер
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман