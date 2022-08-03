Дальний космос (фильм, 2021) смотреть онлайн

Анна Кендрик, Тони Коллетт и звезда сериала «Остаться в живых» Дэниэл Дэ Ким в триллере о космическом путешествии, которое закончат не все. Научная экспедиция из трех человек отправилась в двухлетний полет с целью колонизировать Марс. Ресурсы корабля строго рассчитаны на капитана Марину Бернет, ученого Дэвида Кима и врача Зою Левинсон. Но внезапно команда увеличилась до четырех членов экипажа: инженер Майкл перед стартом случайно запер себя в техническом отсеке. На обратную дорогу топлива нет, а еды и кислорода на всех не хватит. И теперь, чтобы выжить, капитану корабля придется принимать тяжелые решения.

