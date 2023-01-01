Биография

Джо Пенна — режиссер, продюсер, сценарист, музыкант. Обладатель одного из самых популярных каналов YouTube. Артист родился в Сан-Паулу в 1987 г. После окончания школы поступил в Массачусетский университет, много времени посвящая съемкам видеороликов, которые размещал в интернете. В 2007 году Пенна бросил университет, начал работать над музыкальными клипами и снимать рекламу в Бостоне. Свой музыкальный канал MysteryGuitarMan юноша создал в 2006 году, а первый короткометражный фильм «Меридиан» Джо Пенна снял в 2012 г. Картина привлекла внимание к режиссеру, и он получил рекламные контракты с такими крупными компаниями, как «Coca-Cola» и «McDonalds». Позже в творческом активе режиссера появились короткометражные фильмы Instant Getaway, «По ту сторону», «Переломный момент». Работа над полнометражной лентой «Затерянные во льдах» завершилась в 2018 году. Эта драматическая картина была показана на фестивале в Каннах. При создании этого проекта Джо Пенна выступил в роли режиссера, сценариста и продюсера.