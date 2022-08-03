Космические воины (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
«Космические воины» – это приключенческая лента, которая рассказывает о лагере NASA для одаренных детей. Смогут ли его воспитанники предотвратить аварию на настоящей станции в открытом космосе, вы узнаете, посмотрев фильм мастера семейного кино Шона Макнамары онлайн и в хорошем качестве.
Главный герой увлекательной картины для всей семьи – сын космонавта Джимми (Томас Хорн), мечтающий пойти по стопам отца (Дермот Малруни). В один прекрасный день подросток получает письмо о зачислении в космический лагерь NASA. Там ему предстоит познать дух соперничества в учебных соревнованиях с другими вундеркиндами, а в итоге – объединиться с конкурентами для выполнения одной очень ответственной операции. Под управлением старших наставников, сыгранных опытными актерами Дэнни Гловером и Джошем Лукасом, ребята узнают, что такое труд настоящего астронавта. Сопоставить мечты о космосе с реальностью вслед за героями смогут и зрители фильма «Космические воины», посмотреть который можно онлайн и абсолютно бесплатно.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- Режиссёр
Шон
Макнамара
- ТХАктёр
Томас
Хорн
- Актёр
Джош
Лукас
- Актриса
Мира
Сорвино
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актёр
Дэнни
Гловер
- РСАктриса
Райан
Симпкинс
- МЖАктёр
Майкл
Жанг
- НЛАктёр
Николас
Лобю
- СДАктриса
Саванна
Джейд
- ГРАктёр
Грэйсон
Расселл
- Сценарист
Шон
Макнамара
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- СЧСценарист
Стэн
Червин
- ДНПродюсер
Джейсон
Неттер
- ТДПродюсер
Тревор
Дринкуотер
- КРХудожница
Ким
Роллинз Дометрович