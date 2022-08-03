«Космические воины» – это приключенческая лента, которая рассказывает о лагере NASA для одаренных детей. Смогут ли его воспитанники предотвратить аварию на настоящей станции в открытом космосе, вы узнаете, посмотрев фильм мастера семейного кино Шона Макнамары онлайн и в хорошем качестве.



Главный герой увлекательной картины для всей семьи – сын космонавта Джимми (Томас Хорн), мечтающий пойти по стопам отца (Дермот Малруни). В один прекрасный день подросток получает письмо о зачислении в космический лагерь NASA. Там ему предстоит познать дух соперничества в учебных соревнованиях с другими вундеркиндами, а в итоге – объединиться с конкурентами для выполнения одной очень ответственной операции. Под управлением старших наставников, сыгранных опытными актерами Дэнни Гловером и Джошем Лукасом, ребята узнают, что такое труд настоящего астронавта. Сопоставить мечты о космосе с реальностью вслед за героями смогут и зрители фильма «Космические воины», посмотреть который можно онлайн и абсолютно бесплатно.

