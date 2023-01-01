Биография

Шон МакНамара – режиссер, актер, сценарист и продюсер. Получил премии BAFTA и Imagen. Родился в 1962 году. В детстве жил неподалеку от калифорнийской студии Диснея. В 12 лет получил в подарок от отца любительскую кинокамеру. Первым фильмом МакНамары стала лента о самолете и пассажирах, направляющихся в Европу. Во время учебы в университете изучал театральное искусство, кино и телевидение. Ему доверили техническую организацию выступления важного гостя – и студент так вошел во вкус, что продюсирует и режиссирует до сих пор. Его продюсерская компания работает с 1998 года. Им сняты десятки полнометражных фильмов и сотни сериальных эпизодов по заказу кинематографических грандов. По мнению критиков, самостоятельно сыгранные МакНамарой роли к шедеврам актерского искусства не относятся. Да и фильмы, снимаемые им как режиссером, – крепкий середняк, не способный претендовать на «Оскар», но задающий тон кинопродукции массового производства. Именитый продюсер улыбается: во-первых, его фильмы приносят прибыль, значит, нравятся публике; во-вторых, в его активе навсегда осталась дилогия о симпатичном привидении Каспере и комедийные боевики с Халком Хоганом.