За пределами Вселенной
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За пределами Вселенной

За пределами Вселенной (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.32017, The Beyond
Фантастика, Драма88 мин18+

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О фильме

Научно-фантастический фильм «За пределами Вселенной» 2017 года — псевдодокументальная история о том, сколько человечество готово отдать ради выхода за границы привычного мира.

После загадочного инцидента с исчезновением американского астронавта вокруг Земли появляется аномалия — «разрыв» пространства. Ученые называют его Пустотой и считают, что это червоточина — тоннель в пространстве-времени, который соединяет окрестности нашей планеты с удаленной точкой во Вселенной. Чтобы исследовать эту «кротовую нору», космическое агентство решается на эксперимент: в синтетические тела пересаживают мозг добровольцев и отправляют их через червоточину. Спустя всего пять дней экспедиция внезапно возвращается, но результаты ее обескураживают: часть данных утеряна, некоторые из участников миссии изменились и физически, и психологически, а расшифровка того, что произошло «по ту сторону», вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Где проходит граница между человеком и машиной? Что важнее: безопасность или научный прорыв? Ответить на эти вопросы пытаются авторы картины «За пределами Вселенной». Фильм, который в первую очередь понравится ценителям неспешной научной фантастики с упором на идеи, а не на экшен, можно смотреть на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb