Научно-фантастический фильм «За пределами Вселенной» 2017 года — псевдодокументальная история о том, сколько человечество готово отдать ради выхода за границы привычного мира.



После загадочного инцидента с исчезновением американского астронавта вокруг Земли появляется аномалия — «разрыв» пространства. Ученые называют его Пустотой и считают, что это червоточина — тоннель в пространстве-времени, который соединяет окрестности нашей планеты с удаленной точкой во Вселенной. Чтобы исследовать эту «кротовую нору», космическое агентство решается на эксперимент: в синтетические тела пересаживают мозг добровольцев и отправляют их через червоточину. Спустя всего пять дней экспедиция внезапно возвращается, но результаты ее обескураживают: часть данных утеряна, некоторые из участников миссии изменились и физически, и психологически, а расшифровка того, что произошло «по ту сторону», вызывает больше вопросов, чем дает ответов.



Где проходит граница между человеком и машиной? Что важнее: безопасность или научный прорыв? Ответить на эти вопросы пытаются авторы картины «За пределами Вселенной». Фильм, который в первую очередь понравится ценителям неспешной научной фантастики с упором на идеи, а не на экшен, можно смотреть на видеосервисе Wink.

