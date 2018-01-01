Фильмы и сериалы для одиноких сердец
Фильмы и сериалы для одиноких сердец

Коллекция лучших историй для тех, кто одинок в День всех влюбленных.

Постер к фильму Амели 2001
8.7

Амели

2001, 116 мин
Постер к фильму Любовное настроение 2000
7.5

Любовное настроение

2000, 94 мин
Постер к фильму Самый одинокий кит 2021
9.0

Самый одинокий кит

2021, 92 мин
Постер к фильму Чунгкингский экспресс 1994
8.2

Чунгкингский экспресс

1994, 98 мин
Постер к фильму Век Адалин 2015
9.5

Век Адалин

2015, 107 мин
Постер к фильму Мечты робота 2023
8.6

Мечты робота

2023, 102 мин
Постер к фильму Она 2013
7.9

Она

2013, 120 мин
Постер к фильму Три цвета: Белый 1993
7.3

Три цвета: Белый

1993, 91 мин
Постер к фильму Дневник Бриджит Джонс 2001
9.5

Дневник Бриджит Джонс

2001, 92 мин
Постер к фильму Любовь по вызову 2022
7.7

Любовь по вызову

2022, 92 мин
Постер к фильму Внутри Льюина Дэвиса 2012
6.6

Внутри Льюина Дэвиса

2012, 100 мин
Постер к фильму Девушка-невидимка 2019
8.5

Девушка-невидимка

2019, 106 мин
Постер к фильму Ищу друга на конец света 2012
8.4

Ищу друга на конец света

2012, 96 мин
Постер к фильму Гуляй, Вася! 2016
8.9

Гуляй, Вася!

2016, 92 мин
Постер к фильму Присцилла: Элвис и я 2023
8.0

Присцилла: Элвис и я

2023, 106 мин
Постер к фильму Любовное письмо 2021
6.9

Любовное письмо

2021, 87 мин
Постер к фильму Женюсь на первой встречной 2006
8.0

Женюсь на первой встречной

2006, 86 мин
Постер к фильму Статус: все сложно 2018
6.9

Статус: все сложно

2018, 88 мин
Постер к фильму Я не киллер 2023
8.2

Я не киллер

2023, 110 мин
Постер к фильму Анора 2024
6.6

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Паутина страсти 2024
7.0

Паутина страсти

2024, 111 мин
Постер к фильму Любовь и песики 2023
8.7

Любовь и песики

2023, 96 мин
Постер к фильму Сама любовь 2022
6.9

Сама любовь

2022, 79 мин
Постер к фильму Все время на свете 2024
5.7

Все время на свете

2024, 59 мин
Постер к фильму Пока смерть не разлучит нас 2024
7.9

Пока смерть не разлучит нас

2024, 110 мин
