Статус: все сложно (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.02018, In a Relationship
Драма, Комедия88 мин18+
Оуэн и Хейли много лет «просто встречаются». Когда девушка ставит ребром вопрос о совместном проживании, парень оказывается не готов, и пара расстается. Тем временем лучший друг Оуэна влюбляется в ветреную кузину Хейли, и к чему это приведет трудно предугадать. В общем, у всех всe сложно.
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СБРежиссёр
Сэм
Бойд
- Актриса
Эмма
Робертс
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- ДХАктриса
Дри
Хемингуэй
- Актёр
Патрик
Гибсон
- ДМАктриса
Джанет
Монтгомери
- ДЭАктёр
Джей
Эллис
- ГЛАктриса
Грета
Ли
- ССАктриса
Саша
Спилберг
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- ГРАктриса
Гэйл
Ранкин
- СБСценарист
Сэм
Бойд
- СБПродюсер
Сэм
Бойд
- РППродюсер
Росс
Путман
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- МГМонтажёр
Макс
Голдблатт