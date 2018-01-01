Wink
Статус: все сложно
Актёры и съёмочная группа фильма «Статус: все сложно»

Режиссёры

Сэм Бойд

Сэм Бойд

Sam Boyd
Режиссёр

Актёры

Эмма Робертс

Эмма Робертс

Emma Roberts
АктрисаHallie / Owen's live-in girlfriend
Майкл Ангарано

Майкл Ангарано

Michael Angarano
АктёрOwen / Hallie's live-in boyfriend
Дри Хемингуэй

Дри Хемингуэй

Dree Hemingway
АктрисаWilla / Hallie's cousin
Патрик Гибсон

Патрик Гибсон

Patrick Gibson
АктёрMatt / Willa's boyfriend
Джанет Монтгомери

Джанет Монтгомери

Janet Montgomery
АктрисаLindsay
Джей Эллис

Джей Эллис

Jay Ellis
АктёрDexter
Грета Ли

Грета Ли

Greta Lee
АктрисаMaggie
Саша Спилберг

Саша Спилберг

Sasha Spielberg
АктрисаClara
Мелора Уолтерс

Мелора Уолтерс

Melora Walters
АктрисаMia Ziniti
Гэйл Ранкин

Гэйл Ранкин

Gayle Rankin
АктрисаRachel Flegelman

Сценаристы

Сэм Бойд

Сэм Бойд

Sam Boyd
Сценарист

Продюсеры

Сэм Бойд

Сэм Бойд

Sam Boyd
Продюсер
Росс Путман

Росс Путман

Ross Putman
Продюсер

Актёры дубляжа

Маргарита Корш

Маргарита Корш

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Таисия Тришина

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Глеб Петров

Глеб Петров

Актёр дубляжа

Монтажёры

Макс Голдблатт

Макс Голдблатт

Max Goldblatt
Монтажёр