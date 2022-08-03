Чунгкингский экспресс (фильм, 1994) смотреть онлайн
О фильме
Два гонконгских полицейских, две загадочных девушки, любовь и криминал. Фильм «Чунгкингский экспресс» — энергичная и дерзкая драма, принесшая режиссеру Вонгу Кар-Ваю мировую славу.
Полицейский переживает расставание и не верит, что его девушка Мэй бросила его по-настоящему. Он каждый день покупает консервированные ананасы, которые так любит Мэй, и ловит преступников в густонаселенном районе Гонконга. Однажды он встречает загадочную женщину в белом парике, замешанную в торговле наркотиками. Между ними завязываются странные отношения. Тем временем другой полицейский получает письмо от бывшей девушки, куда вложены запасные ключи от его квартиры. Он оставляет конверт у Фэй, работницы закусочной, которая тайно в него влюблена. Она проникает в квартиру к полицейскому и начинает делать там уборку, чем сильно меняет его жизнь.
Ждет ли героев счастье, расскажет драма «Чунгкингский экспресс» 1994 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вонг
Кар-Вай
- БЛАктриса
Бриджит
Линь
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ФВАктриса
Фэй
Вон
- ТКАктёр
Такеши
Канеширо
- ВЧАктриса
Валери
Чоу
- ПЧАктёр
Пигги
Чань
- ЛКАктриса
Ли-на
Кван
- ЖХАктёр
Жиминг
Хуанг
- ЛЖАктёр
Лианг
Жен
- СЦАктёр
Суншэнь
Цзо
- ВКСценарист
Вонг
Кар-Вай
- ДЛПродюсер
Джеффри
Лау
- ДЧПродюсер
Джессика
Чан
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- УЧМонтажёр
Уильям
Чан
- ККМонтажёр
Кит-Вай
Кай
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- ЭЛОператор
Эндрю
Лау
- ФЧКомпозитор
Фрэнки
Чан
- МГКомпозитор
Майкл
Галассо