Чунгкингский экспресс (фильм, 1994) смотреть онлайн

Два гонконгских полицейских, две загадочных девушки, любовь и криминал. Фильм «Чунгкингский экспресс» — энергичная и дерзкая драма, принесшая режиссеру Вонгу Кар-Ваю мировую славу.



Полицейский переживает расставание и не верит, что его девушка Мэй бросила его по-настоящему. Он каждый день покупает консервированные ананасы, которые так любит Мэй, и ловит преступников в густонаселенном районе Гонконга. Однажды он встречает загадочную женщину в белом парике, замешанную в торговле наркотиками. Между ними завязываются странные отношения. Тем временем другой полицейский получает письмо от бывшей девушки, куда вложены запасные ключи от его квартиры. Он оставляет конверт у Фэй, работницы закусочной, которая тайно в него влюблена. Она проникает в квартиру к полицейскому и начинает делать там уборку, чем сильно меняет его жизнь.



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