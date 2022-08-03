Чунгкингский экспресс
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Чунгкингский экспресс
8.11994, Chung Hing sam lam
Драма, Криминал98 мин18+

Чунгкингский экспресс (фильм, 1994) смотреть онлайн

О фильме

Два гонконгских полицейских, две загадочных девушки, любовь и криминал. Фильм «Чунгкингский экспресс» — энергичная и дерзкая драма, принесшая режиссеру Вонгу Кар-Ваю мировую славу.

Полицейский переживает расставание и не верит, что его девушка Мэй бросила его по-настоящему. Он каждый день покупает консервированные ананасы, которые так любит Мэй, и ловит преступников в густонаселенном районе Гонконга. Однажды он встречает загадочную женщину в белом парике, замешанную в торговле наркотиками. Между ними завязываются странные отношения. Тем временем другой полицейский получает письмо от бывшей девушки, куда вложены запасные ключи от его квартиры. Он оставляет конверт у Фэй, работницы закусочной, которая тайно в него влюблена. Она проникает в квартиру к полицейскому и начинает делать там уборку, чем сильно меняет его жизнь.

Ждет ли героев счастье, расскажет драма «Чунгкингский экспресс» 1994 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чунгкингский экспресс»