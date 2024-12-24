Пока смерть не разлучит нас (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Одинокая девушка знакомится в приложении со странным мужчиной, который может быть замешан в серийных убийствах. Фильм «Пока смерть не разлучит нас» — триллер из Японии об опасностях интернет-общения.



Ринка избегает дейтинговых приложений, хотя иногда чувствует, что жизнь проходит мимо нее. Ей уже 29 лет, но свободное время она в основном проводит с отцом, который дает ей непрошеные советы, как устроить личную жизнь. По иронии судьбы Ринка работает организатором свадеб и пытается во всем угодить клиентам. Когда же мужчина, о котором она мечтала много лет, женится на девушке, встреченной через приложение, Ринка прислушивается к совету подруги и тоже регистрируется там. Первое свидание оказывается провальным: парень по имени Том совсем не похож на свои фотографии. Кроме того, он начинает преследовать Ринку, оставляя ей пугающие сообщения. В это время полиция расследует серию убийств, жертвами которых стали пользователи приложения. Ринка уверена, что с ними как-то связан Том.



