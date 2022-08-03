Женюсь на первой встречной (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.02006, Wedding Daze
Мелодрама, Комедия86 мин18+
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О фильме
Молодой человек по фамилии Андерсон никак не может устроить свою личную жизнь. Со своей прежней подружкой он расстался так неожиданно, что потом целый год ходил мрачнее тучи. Его друг, надежда и опора в любой ситуации, не мог больше выносить подобного состояния товарища и предложил ему жениться на первой встречной.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Иэн Блэк
- Актёр
Джейсон
Биггз
- Актриса
Айла
Фишер
- МУАктёр
Майкл
Уэстон
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- Актёр
Джо
Пантольяно
- ХГАктриса
Хезер
Голденхерш
- Актриса
Джоанна
Глисон
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- МКАктёр
Марк
Консуэлос
- Сценарист
Майкл
Иэн Блэк
- ДГПродюсер
Джэми
Гордон
- СХПродюсер
Сэм
Хоффман
- ДППродюсер
Джон
Пенотти
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ЧМХудожница
Чериш
Магеннис
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ДСОператор
Дэн
Столофф
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел