Женюсь на первой встречной
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Женюсь на первой встречной

Женюсь на первой встречной (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.02006, Wedding Daze
Мелодрама, Комедия86 мин18+

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О фильме

Молодой человек по фамилии Андерсон никак не может устроить свою личную жизнь. Со своей прежней подружкой он расстался так неожиданно, что потом целый год ходил мрачнее тучи. Его друг, надежда и опора в любой ситуации, не мог больше выносить подобного состояния товарища и предложил ему жениться на первой встречной.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женюсь на первой встречной»