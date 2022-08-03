Молодой человек по фамилии Андерсон никак не может устроить свою личную жизнь. Со своей прежней подружкой он расстался так неожиданно, что потом целый год ходил мрачнее тучи. Его друг, надежда и опора в любой ситуации, не мог больше выносить подобного состояния товарища и предложил ему жениться на первой встречной.

