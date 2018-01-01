Wink
Женюсь на первой встречной
Актёры и съёмочная группа фильма «Женюсь на первой встречной»

Режиссёры

Майкл Иэн Блэк

Michael Ian Black
Режиссёр

Актёры

Джейсон Биггз

Jason Biggs
АктёрAnderson
Айла Фишер

Isla Fisher
АктрисаKatie
Майкл Уэстон

Michael Weston
АктёрTed
Эбон Мосс-Бакрак

Ebon Moss-Bachrach
АктёрMatador
Джо Пантольяно

Joe Pantoliano
АктёрSmitty
Хезер Голденхерш

Heather Goldenhersh
АктрисаJane
Джоанна Глисон

Joanna Gleason
АктрисаLois
Эдвард Херрманн

Edward Herrmann
АктёрLyle
Марго Мартиндейл

Margo Martindale
АктрисаBetsy
Марк Консуэлос

Mark Consuelos
АктёрMorty

Сценаристы

Майкл Иэн Блэк

Michael Ian Black
Сценарист

Продюсеры

Джэми Гордон

Jamie Gordon
Продюсер
Сэм Хоффман

Sam Hoffman
Продюсер
Джон Пенотти

John Penotti
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа

Художники

Фрэнк Л. Флеминг

Frank L. Fleming
Художник
Чериш Магеннис

Cherish M. Hale
Художница

Монтажёры

Грег Хейден

Greg Hayden
Монтажёр

Операторы

Дэн Столофф

Dan Stoloff
Оператор

Композиторы

Питер Нашел

Peter Nashel
Композитор