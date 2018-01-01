Алексей Учитель
Фильмы Алексея Учителя

Особенности национальной больницы 2024
7.1

Особенности национальной больницы

2024, 78 мин
Миттельмарх 2022
7.3

Миттельмарш

2022, 72 мин
Ниша 2022
5.8

Ниша

2022, 93 мин
Битва 2019
9.4

Битва

2019, 81 мин
Я тебя не забыл 2018
7.7

Я тебя не забыл

2018, 45 мин
Позвоните Мышкину 2018
8.1

Позвоните Мышкину

2018, 81 мин
Матильда 2017
8.6

Матильда

2017, 104 мин
Святый Боже 2016
6.8

Святый Боже

2016, 25 мин
Амун 2016
7.5

Амун

2016, 79 мин
Любовь Тамерлана 2015
7.0

Любовь Тамерлана

2015, 31 мин
Дурак 2014
8.5

Дурак

2014, 116 мин
Пашки 2014
7.6

Пашки

2014, 15 мин
Орловы 2014
8.0

Орловы

2014, 26 мин
Майор 2013
8.5

Майор

2013, 95 мин
Друзья из Франции 2013
6.8

Друзья из Франции

2013, 92 мин
Отдать концы 2013
7.1

Отдать концы

2013, 96 мин
Восьмерка 2013
8.1

Восьмерка

2013, 81 мин
Нет проблем 2012
7.0

Нет проблем

2012, 24 мин
Я буду рядом 2012
8.6

Я буду рядом

2012, 95 мин
Море 2012
7.0

Море

2012, 78 мин
Суходол 2011
7.2

Суходол

2011, 88 мин
Захар 2011
6.5

Захар

2011, 43 мин
Дорога на... 2011
5.8

Дорога на...

2011, 32 мин
Край 2010
8.9

Край

2010, 118 мин
Слон 2010
8.3

Слон

2010, 86 мин
Жить 2010
8.1

Жить

2010, 71 мин
Пленный 2008
8.1

Пленный

2008, 80 мин
Враги 2007
7.9

Враги

2007, 78 мин
Связь 2006
8.1

Связь

2006, 79 мин
Космос как предчувствие 2005
7.8

Космос как предчувствие

2005, 86 мин
Собака Павлова 2005
7.6

Собака Павлова

2005, 71 мин
Прогулка 2003
7.2

Прогулка

2003, 86 мин
Сиреневые сумерки 2000
5.4

Сиреневые сумерки

2000, 91 мин
Дневник его жены 2000
8.3

Дневник его жены

2000, 103 мин
Элита 1997
7.2

Элита

1997, 52 мин
Мания Жизели 1995
7.0

Мания Жизели

1995, 91 мин
Последний герой 1992
9.3

Последний герой

1992, 64 мин
Рок 1987
8.1

Рок

1987, 80 мин
