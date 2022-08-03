Дневник его жены (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Дневник его жены
Дневник его жены

Драма103 мин18+

О фильме

Рассказ о неизвестной личной жизни великого русского писателя Ивана Бунина. Запутанная любовная история, участниками которой являются сам Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb