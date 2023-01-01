Мания Жизели (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Эстетская биографическая драма о знаменитой русской балерине Ольге Спесивцевой, снятая Алексеем Учителем по сценарию Авдотьи Смирновой. Действие завязывается в России 1990-х, где молодая артистка балета проникается трагической судьбой гениальной Ольги Спесивцевой, которую ей предстоит сыграть. Затем повествование переносится в 1913 год, где настоящая Спесивцева знакомится с влиятельным балетным критиком Акимом Волынским, впечатленным ее работой в выпускном спектакле. Спустя годы, в начале 1920-х Ольга блистает на сцене Мариинского театра в роли Жизели, и ей начинают приходить восторженные письма от работника Петросовета Бориса Каплуна. Несмотря на ревность Волынского, Спесивцева сближается с Каплуном, и однажды он приглашает ее посетить психиатрическую лечебницу, чтобы посмотреть на «настоящих Жизелей». Поразительно, но эта странная забава окажется для балерины пророческой.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- Актриса
Галина
Тюнина
- Актёр
Михаил
Козаков
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- АХАктёр
Александр
Хван
- ТМАктриса
Татьяна
Москвина
- Актёр
Алексей
Герман
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- Сценарист
Авдотья
Смирнова
- Сценарист
Алексей
Учитель
- Продюсер
Александр
Голутва
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ЕМХудожница
Екатерина
Михайловская
- СЛОператор
Сергей
Ландо