Мания Жизели (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эстетская биографическая драма о знаменитой русской балерине Ольге Спесивцевой, снятая Алексеем Учителем по сценарию Авдотьи Смирновой. Действие завязывается в России 1990-х, где молодая артистка балета проникается трагической судьбой гениальной Ольги Спесивцевой, которую ей предстоит сыграть. Затем повествование переносится в 1913 год, где настоящая Спесивцева знакомится с влиятельным балетным критиком Акимом Волынским, впечатленным ее работой в выпускном спектакле. Спустя годы, в начале 1920-х Ольга блистает на сцене Мариинского театра в роли Жизели, и ей начинают приходить восторженные письма от работника Петросовета Бориса Каплуна. Несмотря на ревность Волынского, Спесивцева сближается с Каплуном, и однажды он приглашает ее посетить психиатрическую лечебницу, чтобы посмотреть на «настоящих Жизелей». Поразительно, но эта странная забава окажется для балерины пророческой.



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