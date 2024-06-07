Сиреневые сумерки (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Волею судьбы 17-летний Роман становится пациентом старинной частной клиники, расположенной на берегу моря. В ожидании сложной операции он знакомится с загадочным Профессором и прекрасной, но непредсказуемой сестрой милосердия Анной, не догадываясь, что теперь его жизнь будет целиком и полностью зависеть от их желаний и поступков.



Блуждая по коридорам мрачного особняка, Роман стремится понять смысл своего существования, распахивая тяжелые двери, за которыми кроется тайна жизни и смерти, здравомыслия и безумия. Но, всматриваясь в будущее, он видит лишь сиреневый полумрак, скрадывающий силуэты грядущих событий, который развеют первая любовь и безудержная страсть, воспылавшая в его юном сердце...

