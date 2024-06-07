Сиреневые сумерки (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
5.52000, Сиреневые сумерки
Драма91 мин12+
О фильме
Волею судьбы 17-летний Роман становится пациентом старинной частной клиники, расположенной на берегу моря. В ожидании сложной операции он знакомится с загадочным Профессором и прекрасной, но непредсказуемой сестрой милосердия Анной, не догадываясь, что теперь его жизнь будет целиком и полностью зависеть от их желаний и поступков.
Блуждая по коридорам мрачного особняка, Роман стремится понять смысл своего существования, распахивая тяжелые двери, за которыми кроется тайна жизни и смерти, здравомыслия и безумия. Но, всматриваясь в будущее, он видит лишь сиреневый полумрак, скрадывающий силуэты грядущих событий, который развеют первая любовь и безудержная страсть, воспылавшая в его юном сердце...
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
2.4 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юрий
Конопкин
- ИКАктёр
Иван
Катана
- Актёр
Виктор
Бычков
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- ПКАктриса
Полина
Каманина
- МКАктриса
Марина
Карманова
- НЛАктриса
Наталья
Лебедева
- Актёр
Михаил
Пореченков
- АРАктёр
Александр
Романцов
- АЗАктёр
Александр
Завьялов
- ТЛАктриса
Татьяна
Леонова
- ЮКСценарист
Юрий
Конопкин
- ЮКПродюсер
Юрий
Конопкин
- Продюсер
Алексей
Учитель
- СЛОператор
Сергей
Ландо
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук