Сиреневые сумерки
Wink
Фильмы
Сиреневые сумерки

Сиреневые сумерки (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

5.52000, Сиреневые сумерки
Драма91 мин12+

О фильме

Волею судьбы 17-летний Роман становится пациентом старинной частной клиники, расположенной на берегу моря. В ожидании сложной операции он знакомится с загадочным Профессором и прекрасной, но непредсказуемой сестрой милосердия Анной, не догадываясь, что теперь его жизнь будет целиком и полностью зависеть от их желаний и поступков.

Блуждая по коридорам мрачного особняка, Роман стремится понять смысл своего существования, распахивая тяжелые двери, за которыми кроется тайна жизни и смерти, здравомыслия и безумия. Но, всматриваясь в будущее, он видит лишь сиреневый полумрак, скрадывающий силуэты грядущих событий, который развеют первая любовь и безудержная страсть, воспылавшая в его юном сердце...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
2.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сиреневые сумерки»