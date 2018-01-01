Слёзы в большом городе
Москва слезам не верит. Все только начинается
Слёзы в большом городе

Слёзы в большом городе. Часть 2

8.32025, Слёзы в большом городе 4 серии
О сериале

Три подруги продолжают искать счастье и любовь в столице. «Слезы в большом городе» открывает новую главу в истории сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». В главных ролях — Марина Александрова, Валерия Астапова и Юлия Топольницкая.

Современная Москва — город возможностей, где небоскребы устремляются ввысь, а технологии стремительно меняют повседневную жизнь. Для Ксюши, Маши и Оли мегаполис остается местом, где сбываются мечты. Прошло двадцать лет. Ксюша, когда-то приехавшая в город с маленьким сыном на руках, теперь успешная женщина, однако ее сердце по-прежнему открыто для новых чувств и свершений. Маша и Оля тоже прошли свой путь, полный испытаний и побед. И вот теперь столица снова проверяет подруг на прочность, подкидывая новые трудности и испытания. Но одно остается неизменным — их непоколебимая вера в лучшее.

Москва все еще не верит слезам, но доверяет тем, кто не боится начать все сначала.

