Слезы в большом городе (сериал, 2025) серия 1 смотреть онлайн

Прошло 20 лет. Ксюша, когда-то торговавшая джинсами на рынке, стала успешной бизнес-леди. Она создала свой бренд одежды, купила роскошную квартиру и одна воспитала двоих детей. Ее жизнь кажется идеальной, но отсутствует главное — обыкновенное женское счастье. Оля, отказавшись от мечты стать хирургом, ухаживает за профессором и его сыновьями. Сейчас она скромная массажистка. А Маша, вернувшись в Москву, столкнулась сразу с двумя ударами судьбы: смертью матери и неожиданным разводом с Биллом.



Смогут ли подруги преодолеть новые испытания? Найдет ли Ксюша свою любовь? Удастся ли Оле вырваться из угнетающей ситуации? Как Маша начнет жизнь заново? Ответы на эти вопросы — во второй части музыкальной драмы «Слезы в большом городе»: смотреть онлайн 5 серию вы можете прямо сейчас на Wink!



