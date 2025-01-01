Слезы в большом городе (сериал, 2025) серия 2 смотреть онлайн

Зимняя сказка окутывает столицу: снежные хлопья кружатся в воздухе, создавая атмосферу для романтических приключений. Но за этой идиллией скрываются неожиданные повороты судьбы. Маша и Артём проводят ночь вместе, однако утро приносит не только похмелье, но и неожиданное появление Анфисы — девушки юриста, готовой отстаивать свои интересы. Ольга решает прогуляться с Матвеем и неожиданно осознает, что больше не хочет подчиняться воле Бориса Алексеевича. Ксюша забывает о важных рабочих переговорах ради выходных на Валдае с Гошей. Но пока она наслаждается отдыхом, ее дочь Саша находит своего родного отца, Влада.



