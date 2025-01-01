Слезы в большом городе (сериал, 2025) серия 4 смотреть онлайн

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — масштабный проект о судьбах трех разных девушек в большом городе от создателей франшизы «Лед». В сериале снялись Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Максимов. Дата выхода — 4 сентября.



Москва дерзких нулевых — место возможностей и соблазнов. Доллар по 30, в клубах бурлит ночная жизнь, в «Лужниках» гремят концерты зарубежных звезд, и, кажется, что город создан для лета, любви и счастья. В это время в столицу с ребенком на руках приезжает Ксюша. Она, как и многие, надеется начать здесь новую жизнь. Москва обрушивает на нее испытания, но дарит и двух верных подруг: бойкую Машу, которая хочет замуж за богатого, и добрую Олю, которая мечтает стать врачом и помогать людям. Спустя 20 лет город бросает Ксюше, Маше и Оле новые вызовы, но их вера в лучшее остается прежней.



