Контент станет доступным 16.10.2025
Слезы в большом городе (сериал, 2025) серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — масштабный проект о судьбах трех разных девушек в большом городе от создателей франшизы «Лед». В сериале снялись Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Максимов. Дата выхода — 4 сентября.
Москва дерзких нулевых — место возможностей и соблазнов. Доллар по 30, в клубах бурлит ночная жизнь, в «Лужниках» гремят концерты зарубежных звезд, и, кажется, что город создан для лета, любви и счастья. В это время в столицу с ребенком на руках приезжает Ксюша. Она, как и многие, надеется начать здесь новую жизнь. Москва обрушивает на нее испытания, но дарит и двух верных подруг: бойкую Машу, которая хочет замуж за богатого, и добрую Олю, которая мечтает стать врачом и помогать людям. Спустя 20 лет город бросает Ксюше, Маше и Оле новые вызовы, но их вера в лучшее остается прежней.
Амбициозная драма о том, что счастье в мегаполисе возможно. Не пропустите сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» (2025): в хорошем качестве онлайн смотреть его можно на Wink!
Сериал Москва слезам не верит 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Режиссёр
Ольга
Долматовская
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Тина
Стойилкович
- Актриса
Анастасия
Талызина
- Актриса
Мария
Камова
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актриса
Марина
Александрова
- Актриса
Валерия
Астапова
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Дэниел
Барнс
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Алена
Долголенко
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актёр
Владислав
Тирон
- Актриса
Анна
Невская
- Актёр
Валентин
Анциферов
- Актёр
Сергей
Зверев
- Актёр
Андрей
Григорьев-Аполлонов
- ВДАктёр
Василий
Данько
- ЕБАктёр
Евгений
Бурлак
- ВБАктёр
Владимир
Бухаров
- ТКАктриса
Татьяна
Клюкина
- ТВАктриса
Татьяна
Выдрина
- Актёр
Михаил
Шиманский
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актриса
Евгения
Хрипкова
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Евгения
Хрипкова
- АТСценарист
Алина
Тяжлова
- АБСценарист
Аксинья
Борисова
- ЮГСценарист
Юлия
Гулян
- Сценарист
Ольга
Долматовская
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЕППродюсер
Екатерина
Полежаева
- АЛПродюсер
Антонина
Ли
- ЭКХудожник
Эльдар
Кархалев
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ЕОХудожница
Екатерина
Одинцова
- Оператор
Юрий
Коробейников