Биография

Сергей Зверев — парикмахер, шоумен, телеведущий, театральный и киноактер. Родился в Иркутской области 19 июля 1963 года. Еще в школьные годы Сергей увлекся пошивом одежды. После окончания школы поступил в ПТУ, где получил три специальности — парикмахера, визажиста и дизайнера одежды. Участвовать в профессиональных конкурсах начал на первом курсе. В 80-е годы Сергей прошел воинскую службу. Вскоре удалось перебраться в Москву, где ему помогли устроиться на работу в столичный салон. Его клиентами стали знаменитости и представители шоу-бизнеса. В 1995 году Сергей вынужден сделать пластическую операцию, так как попал в серьезную аварию. Чтобы спрятать шрамы, ему пришлось постоянно наносить макияж. Однако такой образ только помог ему стать популярным — число его постоянных клиентов стало в разы больше. Чуть позже он сделал еще ряд пластических операций. Сейчас Сергей Зверев имеет собственный салон. В его честь выпущена кукла, повторяющая образ стилиста. Сергей регулярно снимается в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «В ожидании чуда», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «СашаТаня». Зачастую играет самого себя. Участвовал в спектакле. Выпустил два сольных альбома.