Слезы в большом городе (сериал, 2025) серия 3 смотреть онлайн

Москва слезам не верит. Все только начинается. Часть 2. Серия 7
Москва слезам не верит. Все только начинается
Слёзы в большом городе
7-я серия
8.52025, Москва слезам не верит. Все только начинается. Часть 2. Серия 7
Мелодрама18+

Контент станет доступным 09.10.2025

О сериале

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» — масштабный проект о судьбах трех разных девушек в большом городе от создателей франшизы «Лед». В сериале снялись Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Максимов. Дата выхода — 4 сентября.

Москва дерзких нулевых — место возможностей и соблазнов. Доллар по 30, в клубах бурлит ночная жизнь, в «Лужниках» гремят концерты зарубежных звезд, и, кажется, что город создан для лета, любви и счастья. В это время в столицу с ребенком на руках приезжает Ксюша. Она, как и многие, надеется начать здесь новую жизнь. Москва обрушивает на нее испытания, но дарит и двух верных подруг: бойкую Машу, которая хочет замуж за богатого, и добрую Олю, которая мечтает стать врачом и помогать людям. Спустя 20 лет город бросает Ксюше, Маше и Оле новые вызовы, но их вера в лучшее остается прежней.

Амбициозная драма о том, что счастье в мегаполисе возможно. Не пропустите сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» (2025): в хорошем качестве онлайн смотреть его можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

