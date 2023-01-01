Метод Лавровой (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детективный сериал с элементами драмы о талантливой оперуполномоченной Екатерине Лавровой, чьи методы расследования отличаются скрупулезностью, гибкостью и точностью. Смотрите сериал «Метод Лавровой» со Светланой Ходченковой в главной роли на нашем сервисе Wink!



В первом сезоне Екатерина Лаврова, лучший оперативник отдела, неожиданно собирается уйти в отставку. Она корит себя за то, что напарник по ее вине получил ранение. Чтобы удержать полезного сотрудника, руководитель предлагает девушке попробовать себя в роли преподавателя в Университете МВД — Екатерину просят стать куратором группы перспективных студентов, которые недавно подали рапорты об увольнении. Девушка берет студентов под свое крыло. Теперь ее подопечные не зубрят теорию, а практикуются на нешаблонных реальных делах. Вместе с группой Екатерина начинает раскрывать преступления, которые не под силу другим следователям.



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