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Метод Лавровой
1-й сезон

Метод Лавровой (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Метод Лавровой. Сезон 1 40 серий
Драмы, Детективы16+

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Детективный сериал с элементами драмы о талантливой оперуполномоченной Екатерине Лавровой, чьи методы расследования отличаются скрупулезностью, гибкостью и точностью. Смотрите сериал «Метод Лавровой» со Светланой Ходченковой в главной роли на нашем сервисе Wink!

В первом сезоне Екатерина Лаврова, лучший оперативник отдела, неожиданно собирается уйти в отставку. Она корит себя за то, что напарник по ее вине получил ранение. Чтобы удержать полезного сотрудника, руководитель предлагает девушке попробовать себя в роли преподавателя в Университете МВД — Екатерину просят стать куратором группы перспективных студентов, которые недавно подали рапорты об увольнении. Девушка берет студентов под свое крыло. Теперь ее подопечные не зубрят теорию, а практикуются на нешаблонных реальных делах. Вместе с группой Екатерина начинает раскрывать преступления, которые не под силу другим следователям.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод Лавровой»

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