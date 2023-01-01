Метод Лавровой (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Метод Лавровой
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Метод Лавровой
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Метод Лавровой
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Метод Лавровой
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
Сюжет
Детективный сериал с элементами драмы о талантливой оперуполномоченной Екатерине Лавровой, чьи методы расследования отличаются скрупулезностью, гибкостью и точностью. Смотрите сериал «Метод Лавровой» со Светланой Ходченковой в главной роли на нашем сервисе Wink!
В первом сезоне Екатерина Лаврова, лучший оперативник отдела, неожиданно собирается уйти в отставку. Она корит себя за то, что напарник по ее вине получил ранение. Чтобы удержать полезного сотрудника, руководитель предлагает девушке попробовать себя в роли преподавателя в Университете МВД — Екатерину просят стать куратором группы перспективных студентов, которые недавно подали рапорты об увольнении. Девушка берет студентов под свое крыло. Теперь ее подопечные не зубрят теорию, а практикуются на нешаблонных реальных делах. Вместе с группой Екатерина начинает раскрывать преступления, которые не под силу другим следователям.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Режиссёр
Андрей
Ушатинский
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- Актёр
Артем
Григорьев
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Вячеслав
Шихалеев
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- Актёр
Григорий
Иванец
- Актёр
Максим
Виноградов
- Актриса
Дарья
Иванова
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Сценарист
Леонид
Купридо
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- РЮПродюсер
Рустам
Юсипов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- НШОператор
Николай
Шишков
- Композитор
Юта