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Метод Лавровой
2-й сезон

Метод Лавровой (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

9.02012, Метод Лавровой. Сезон 2 20 серий
Драмы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

История об одаренном следователе Екатерине Лавровой продолжается. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Метод Лавровой» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Во второй части детективной ленты Екатерина продолжает четко и последовательно раскрывать загадочные преступления. Распутывать дела ей помогают исключительная дедукция, верные напарники и, конечно, курсанты, которые так и не решились оставить учебу. Но не все идет гладко: новый преподаватель криминологии в Университете МВД не терпит самодеятельности студентов. Страсти кипят и на личном фронте — Никишина не теряет надежду сойтись с майором, а адвокат Леоновский стремиться разобраться в отношениях с Екатериной.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод Лавровой»