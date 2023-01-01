Метод Лавровой (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

История об одаренном следователе Екатерине Лавровой продолжается. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Метод Лавровой» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!



Во второй части детективной ленты Екатерина продолжает четко и последовательно раскрывать загадочные преступления. Распутывать дела ей помогают исключительная дедукция, верные напарники и, конечно, курсанты, которые так и не решились оставить учебу. Но не все идет гладко: новый преподаватель криминологии в Университете МВД не терпит самодеятельности студентов. Страсти кипят и на личном фронте — Никишина не теряет надежду сойтись с майором, а адвокат Леоновский стремиться разобраться в отношениях с Екатериной.



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