Метод Лавровой (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн
- 16+54 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+52 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 16+51 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 16+52 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 16+51 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 16+51 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 16+51 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 16+52 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 16+52 мин
Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
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Метод Лавровой
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
О сериале
История об одаренном следователе Екатерине Лавровой продолжается. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Метод Лавровой» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Во второй части детективной ленты Екатерина продолжает четко и последовательно раскрывать загадочные преступления. Распутывать дела ей помогают исключительная дедукция, верные напарники и, конечно, курсанты, которые так и не решились оставить учебу. Но не все идет гладко: новый преподаватель криминологии в Университете МВД не терпит самодеятельности студентов. Страсти кипят и на личном фронте — Никишина не теряет надежду сойтись с майором, а адвокат Леоновский стремиться разобраться в отношениях с Екатериной.
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Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Режиссёр
Андрей
Ушатинский
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- Актёр
Артем
Григорьев
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Вячеслав
Шихалеев
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- Актёр
Григорий
Иванец
- Актёр
Максим
Виноградов
- Актриса
Дарья
Иванова
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Сценарист
Леонид
Купридо
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- РЮПродюсер
Рустам
Юсипов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- НШОператор
Николай
Шишков
- Композитор
Юта