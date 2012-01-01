Метод Лавровой. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Метод Лавровой
2-й сезон
2-я серия
9.02012, Метод Лавровой. Сезон 2. Серия 2
Драма, Детектив16+

Метод Лавровой (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Чтобы быть великолепным сыщиком, не нужно уметь играть на скрипке. Не требуется носить идеальные усы. Даже не обязательно курить сигару или употреблять викодин. Сегодня достаточно знать высшую математику, быть красивой блондинкой и уметь превосходно распутывать сложнейшие преступления. И еще необходимо иметь свой метод.

Сериал Метод Лавровой 2 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод Лавровой»