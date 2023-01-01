Биография

Андрей Ушатинский — российский режиссер и сценарист. Родился 22 апреля 1965 года. В 1988 году получил диплом актера в театральном институте в Свердловске. До 1992-го играл на сцене небольшого молодежного театра, а в 1994 году устроился работать режиссером на ТВ. В 1999-м вернулся на театральные подмостки и стал режиссировать постановки в драматическом театре Екатеринбурга. С 2004 года преподает актерское мастерство. В киноиндустрии у Андрея Ушатинского пока не так много проектов. В основном он работает над сериалами, среди которых «Солдаты 16: Дембель неизбежен», «Дворик», «Следаки», «Метод Лавровой» и «Море по колено». В последнем он также принимал участие в работе над сценарием.