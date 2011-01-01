WinkСериалыМетод Лавровой1-й сезон7-я серия
9.02011, Метод Лавровой. Сезон 1. Серия 7
Драма, Детектив16+
Метод Лавровой (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
- 16+46 мин
Метод Лавровой
О сериале
Чтобы быть великолепным сыщиком, не нужно уметь играть на скрипке. Не требуется носить идеальные усы. Даже не обязательно курить сигару или употреблять викодин. Сегодня достаточно знать высшую математику, быть красивой блондинкой и уметь превосходно распутывать сложнейшие преступления. И еще необходимо иметь свой метод.
Сериал Метод Лавровой 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Режиссёр
Андрей
Ушатинский
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- Актёр
Артем
Григорьев
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Вячеслав
Шихалеев
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- Актёр
Григорий
Иванец
- Актёр
Максим
Виноградов
- Актриса
Дарья
Иванова
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Сценарист
Леонид
Купридо
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Олег
Осипов
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- РЮПродюсер
Рустам
Юсипов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- НШОператор
Николай
Шишков
- Композитор
Юта