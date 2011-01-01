Метод Лавровой. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Метод Лавровой
1-й сезон
19-я серия
9.02011, Метод Лавровой. Сезон 1. Серия 19
Драмы, Детективы16+

Метод Лавровой (сериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Чтобы быть великолепным сыщиком, не нужно уметь играть на скрипке. Не требуется носить идеальные усы. Даже не обязательно курить сигару или употреблять викодин. Сегодня достаточно знать высшую математику, быть красивой блондинкой и уметь превосходно распутывать сложнейшие преступления. И еще необходимо иметь свой метод.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод Лавровой»