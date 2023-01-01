Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английс�кие убийства
Сезон 6 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 9Бесплатно
- 18+56 мин
Чисто английские убийства
Сезон 6 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Место действия остается прежним — графство Мидсомер, где, несмотря на внешнее спокойствие, кипят страсти. Здесь, среди очаровательных деревушек и живописных пейзажей, инспектор Барнаби расследует самые неожиданные и сложные преступления. Смотреть «Чисто английские убийства» бесплатно подряд можно на видеосервисе Wink!
В шестом сезоне Барнаби снова оказывается в центре серии запутанных и загадочных убийств. Ему предстоит столкнуться с делами, в �которых каждый шаг открывает все больше тайн. Сезон порадует зрителей новыми интересными персонажами, неожиданными поворотами сюжета и, конечно, фирменным английским юмором, который делает каждое дело еще более увлекательным.
Сможет ли инспектор Барнаби определить убийцу из множества подозреваемых? Не упустите возможность потренировать свою проницательность. «Чисто английские убийства» — все серии 6 сезона доступны на Wink.
Сериал Чисто английские убийства 6 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли