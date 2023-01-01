Чисто английские убийства. Сезон 6
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Чисто английские убийства
6-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 6 смотреть онлайн

9.31997, Midsomer Murders 10 серий
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Место действия остается прежним — графство Мидсомер, где, несмотря на внешнее спокойствие, кипят страсти. Здесь, среди очаровательных деревушек и живописных пейзажей, инспектор Барнаби расследует самые неожиданные и сложные преступления. Смотреть «Чисто английские убийства» бесплатно подряд можно на видеосервисе Wink!

В шестом сезоне Барнаби снова оказывается в центре серии запутанных и загадочных убийств. Ему предстоит столкнуться с делами, в которых каждый шаг открывает все больше тайн. Сезон порадует зрителей новыми интересными персонажами, неожиданными поворотами сюжета и, конечно, фирменным английским юмором, который делает каждое дело еще более увлекательным.

Сможет ли инспектор Барнаби определить убийцу из множества подозреваемых? Не упустите возможность потренировать свою проницательность. «Чисто английские убийства» — все серии 6 сезона доступны на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»

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