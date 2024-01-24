На протяжении сезонов инспектор Барнаби раскрывает тайны тихого и на первый взгляд спокойного графства Мидсомер. Вместе с ним вы погрузитесь в запутанные интриги, где каждая улика может привести к неожиданному повороту. Смотреть 11 сезон сериала «Чисто английские убийства» бесплатно можно на видеосервисе Wink!



В одиннадцатом сезоне Барнаби и его помощник Бен Джонс снова оказываются в центре серии хитроумных преступлений. На этот раз им предстоит расследовать убийства без очевидных мотивов и разгадывать мистические загадки. К тому же, сам Барнаби попадет в ловушку! Каждый эпизод заставляет гадать, что именно стоит за очередным преступлением, а неожиданные развязки не оставят равнодушным даже самого опытного поклонника детективов.



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