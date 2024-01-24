Чисто английские убийства. Сезон 11
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Чисто английские убийства
11-й сезон

Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 11 смотреть онлайн

9.41997, Midsomer Murders 14 серий
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На протяжении сезонов инспектор Барнаби раскрывает тайны тихого и на первый взгляд спокойного графства Мидсомер. Вместе с ним вы погрузитесь в запутанные интриги, где каждая улика может привести к неожиданному повороту. Смотреть 11 сезон сериала «Чисто английские убийства» бесплатно можно на видеосервисе Wink!

В одиннадцатом сезоне Барнаби и его помощник Бен Джонс снова оказываются в центре серии хитроумных преступлений. На этот раз им предстоит расследовать убийства без очевидных мотивов и разгадывать мистические загадки. К тому же, сам Барнаби попадет в ловушку! Каждый эпизод заставляет гадать, что именно стоит за очередным преступлением, а неожиданные развязки не оставят равнодушным даже самого опытного поклонника детективов.

Каждый эпизод — это новая головоломка! Готовы разгадать их все? Смотрите 11 сезон онлайн бесплатно. «Чисто английские убийства» — сериал доступен на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чисто английские убийства»