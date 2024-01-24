Чисто английские убийства (сериал, 1997) сезон 11 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На протяжении сезонов инспектор Барнаби раскрывает тайны тихого и на первый взгляд спокойного графства Мидсомер. Вместе с ним вы погрузитесь в запутанные интриги, где каждая улика может привести к неожиданному повороту. Смотреть 11 сезон сериала «Чисто английские убийства» бесплатно можно на видеосервисе Wink!
В одиннадцатом сезоне Барнаби и его помощник Бен Джонс снова оказываются в центре серии хитроумных преступлений. На этот раз им предстоит расследовать убийства без очевидных мотивов и разгадывать мистические загадки. К тому же, сам Барнаби попадет в ловушку! Каждый эпизод заставляет гадать, что именно стоит за очередным преступлением, а неожиданные развязки не оставят равнодушным даже самого опытного поклонника детективов.
Каждый эпизод — это новая головоломка! Готовы разгадать их все? Смотрите 11 сезон онлайн бесплатно. «Чисто английские убийства» — сериал доступен на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- РРРежиссёр
Ренни
Рай
- РХРежиссёр
Ричард
Холтхоуз
- СХРежиссёр
Сара
Хеллингс
- ДНАктёр
Джон
Неттлз
- ДУАктриса
Джейн
Уаймарк
- БДАктёр
Бэрри
Джексон
- НДАктёр
Нил
Даджон
- ФДАктриса
Фиона
Долмэн
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- ЛХАктриса
Лаура
Ховард
- НХАктёр
Ник
Хендрикс
- ДКАктёр
Дэниэл
Кэйси
- ЭПСценарист
Эндрю
Пэйн
- ПХСценарист
Питер
Хэммонд
- МЭСценарист
Майкл
Эйткенс
- БТПродюсер
Брайан
Тру-Мэй
- БУПродюсер
Бетти
Уиллингейл
- ДРПродюсер
Джо
Райт
- НБХудожник
Нил
Барнс
- КБМонтажёр
Кэролайн
Бликли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хей
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ДПКомпозитор
Джим
Паркер
- ИДКомпозитор
Ивэн
Джолли